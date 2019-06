In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat es eine Unfallflucht in Forchheim gegeben. Der Geschädigte hatte seinen BMW auf dem Pendlerparkplatz am Bahnhof abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, musste er einen Schaden an der Front feststellen. Der vor ihm geparkte Wagen kommt als Verursacher infrage. Der Sachschaden beträgt circa 2000 Euro. pol