Auf dem Parkplatz in der Adelhardsgasse in Adelsdorf ist am Donnerstag zwischen 8.30 und 11.30 Uhr ein geparkter schwarzer Seat Ibiza am vorderen Kotflügel verkratzt worden. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 700 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Höchstadt unter der Telefonnummer 09193/63940.