Unfallflucht auf dem Parkplatz

Als ein 62-Jähriger am Samstag, gegen 11 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückgekommen ist, stellte er fest, dass dieses auf der linken Seite von der vorderen bis zur hinteren Tür verkratzt war. Der Mann hatte den Wagen am Samstag, 6. April, gegen 11 Uhr auf dem Parkplatz des Thoraxzentrums abgestellt. Vermutlich ist ein anderes Fahrzeug gegen den Pkw des 62-Jährigen gefahren. Der Schaden beläuft sich geschätzt auf 1000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Kissingen unter Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol