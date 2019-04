Unfallflucht auf dem Parkplatz

Am späten Freitagnachmittag ist in Forchheim zwischen 16 und 17.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Willy-Brandt-Allee ein geparkter VW Golf von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin, ohne sich um den Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/70900 entgegen.