Unfallflucht auf dem Norma-Parkplatz

Zwischen 15.30 und 15.45 Uhr wurde am Donnerstagnachmittag ein schwarzer Ford Kuga auf dem Norma-Kundenparkplatz in der Hartmannstraße abgestellt. Als das Ehepaar nach dem Einkaufen zum Fahrzeug zurückkam, stellten sie fest, dass der Außenspiegel auf der Fahrerseite erheblich beschädigt wurde. Wer kann Hinweise auf den Verursacher geben? Der Schaden beläuft sich laut Werkstatt auf 630 Euro. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol