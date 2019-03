Unfallflucht auf dem Marktplatz

Erst jetzt wurde eine Unfallflucht angezeigt, die sich am Dienstag, 19. Februar, im Zeitraum von 13.15 bis 16.15 Uhr im Bereich Hauptstraße 11 bzw. Marktplatz in Höchstadt zugetragen hat. Dabei wurde ein schwarzer VW Golf an der rechten Seite beschädigt. Der entstandene Schaden beträgt rund 1500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 09193/63940.