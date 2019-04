Unfallflucht auf dem Kreuzberg

Eine Unfallflucht hat sich am Sonntag bei Hallerndorf ereignet. Am Mittag hatte ein 35-Jähriger sein Auto auf dem Parkplatz am Kreuzberg geparkt. Als er am Nachmittag dorthin zurückkam, stellte er fest, dass jemand beim Vorbeifahren an der linken Seite der hinteren Stoßstange seines schwarzen Mercedes einen Schaden von circa 1500 Euro verursacht hatte. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne die erforderlichen Feststellungen zu treffen. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Forchheim erbeten, Telefon 09191/7090-0.