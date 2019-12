Unfallflucht auf dem "Juramar"-Parkplatz

Am Freitag ist in Pottenstein auf dem Parkplatz des Hallenbads "Juramar" zwischen 16.30 und 19.30 Uhr ein ordnungsgemäß geparkter weißer VW Passat durch einen unbekannten Fahrzeugführer beim Einparken beschädigt worden. Das angefahrene Auto stand rückwärts geparkt in der ersten Parkreihe am Parkplatz und wurde auf der gesamten rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seinen Weg fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden beträgt circa 3500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Pegnitz unter Telefon 09241/9906-0 entgegen.