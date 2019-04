Unfallflucht auf dem Friedhofsparkplatz

Auf dem Friedhofsparkplatz in der Eichendorffstraße in Herzogenaurach ist am Mittwoch zwischen 14 und 17.30 Uhr ein geparktes Fahrzeug angefahren worden. Der bislang unbekannte Unfallverursacher beschädigte das geparkte Fahrzeug am linken hinteren Kotflügel und verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Schaden von etwa 200 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 09132/78090.