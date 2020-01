Unfallflucht auf dem "Atlantis"-Parkplatz

Ein silberner Mercedes C 200, der am Montag auf dem Parkplatz hinter dem Freizeitbad "Atlantis" abgestellt war, ist zwischen 12.30 und 17 Uhr beschädigt worden. Als die Fahrzeughalterin zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass die Zierleiste auf der linken Seite verkratzt wurde. Ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei in Herzogenaurach unter der Rufnummer 09132/78090 entgegen.