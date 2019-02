Unfallflucht angezeigt

Eine 39-jährige Frau erstattete Anzeige bei der Polizei wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Sie hatte einen Schaden am Heck ihres Daimler Viano festgestellt, der am Dienstag zwischen 14.15 und 14.45 Uhr durch einen neben ihr geparkten VW auf dem Parkplatz des Ärztehauses in der Bahnhofstraße verursacht worden sein könnte. Am Viano entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Um Hinweise bittet die Polizei.