Am Donnerstag gegen 12.30 Uhr ereignete sich bei der Tankstelle "Vetter" in Ludwigsstadt ein Unfall zwischen zwei Pkws. Der unbekannte circa 30-jährige Verursacher stieg nach dem Tankvorgang in einen schwarzen Pkw und fuhr gegen einen weißen Citroen. Dabei entstand ein Sachschaden von mindestens 1500 Euro. Der junge Mann fuhr ohne anzuhalten davon. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Ludwigsstadt in Verbindung zu setzen (Tel. 09263/975020)