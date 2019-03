Unfallflucht an der Schütt

Auf dem Parkplatz hinter der Norma an der Schütt in Herzogenaurach ist am Donnerstagnachmittag zwischen 14.50 und 17.30 Uhr ein geparktes Auto angefahren worden. Vermutlich beim Ausparken hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer das Fahrzeug an der Beifahrerseite beschädigt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der

Polizei Herzogenaurach unter Telefon 09132/78090 in Verbindung zu setzen.