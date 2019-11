Unfallflucht an der Degenbergklinik

Schaden am Pkw: Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 14., und Montag, 18. November, hatte eine 51-jährige Frau ihren schwarzen Mercedes in der Burgstraße 9, oberhalb der Degenbergklinik, abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen frischen Schaden an der Stoßstange hinten rechts fest. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1500 Euro. Hinweise an die Polizei unter der Tel.: 0971/714 90. pol