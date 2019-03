Unfallflucht an der Berufsschule

Eine Unfallflucht hat sich am Mittwoch in Forchheim ereignet. Am Morgen hatte ein 19-Jähriger seinen silbernen Audi A4 auf dem Parkplatz der Berufsschule in der Kaiser-Heinrich-Straße geparkt. Als er am Mittag dorthin zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die komplette Beifahrerseite seines Autos verkratzt hat. Es entstand ein Sachschaden von circa 1500 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0. pol