Unfallflucht am Thoraxzentrum

Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 6.45 Uhr und 15.20 Uhr, wurde ein roter Mazda MX 5 auf dem Parkplatz des Thoraxzentrums beschädigt. Am dem Wagen der 55-jährigen Geschädigten waren weiße Schleifspuren und Lack-Abrieb zu sehen. Die Polizei geht davon aus, dass ein bislang unbekanntes weißes Auto den Schaden in Höhe von rund 2000 Euro beim Ein- oder Ausparken verursachte. pol