Unfallflucht am Streckerplatz

Für nur etwa eine Stunde hat am Montagmittag ein 25-Jähriger seinen BMW in Forchheim am Streckerplatz auf einem Parkplatz geparkt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein bislang Unbekannter vermutlich beim Ausparken das rechte Heck beschädigt und dabei einen Sachschaden von ungefähr 50 Euro verursacht hatte. Wer Hinweise zu diesem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon 09191/7090-0.