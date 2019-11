Unfallflucht am Sportzentrum

Einen Schaden in Höhe von 700 Euro an ihrem Auto hat eine Besucherin des Sportzentrums in Höchstadt-Süd zu beklagen. Die Frau hatte ihren VW am Mittwoch in der Zeit von 14 bis 15 Uhr auf dem dortigen Parkplatz abgestellt und musste beim Einsteigen feststellen, dass ein anderer Fahrzeugführer einen Schaden an der rechten Fahrzeugseite verursacht hatte und einfach davongefahren war. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Höchstadt unter der Telefonnummer 09193/63940 entgegen.