Unfallflucht am Schöngrundsee

Wie die Polizei Pegnitz jetzt berichtet, ist bereits am 2. April zwischen 16 und 16.30 Uhr auf dem Parkplatz am Schöngrundsee in Pottenstein ein roter Opel Corsa von einem silbernen Golf beim Rangieren angefahren worden. Anschließend setzte der Golf-Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um seine Pflichten zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Bei dem Fahrer des Opel meldete sich nach dem Unfall ein Mann, welcher den Zusammenstoß beobachtet hat. Dieser Zeuge wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Pegnitz unter Telefon 09241/99060 zu melden.