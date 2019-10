Bereits am Sonntag vergangener Woche hat sich zwischen 9 und 17 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Reiterhofes in Thurn ereignet. Ein bislang unbekannter Täter fuhr mit seinem Fahrzeug gegen das Heck eines geparkten Hyundai und verursachte so einen Schaden von circa 700 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0 zu melden.