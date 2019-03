Unfallflucht am Puma-Outlet

Am Rosenmontag ist zwischen 11 und 17 Uhr ein grauer Ford S-Max, der am Parkplatz des Puma-Outlets geparkt war, an der linken hinteren Fahrzeugtür beschädigt worden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Herzogenaurach unter Telefon 09132/78090 in Verbindung zu setzen.