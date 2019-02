Unfallflucht am Parkplatz Tattersall

Am Dienstagmorgen konnte eine Zeugin am Salinenparkplatz beobachten, wie ein BMW beim Vorwärtseinparken mit einem danebenstehenden VW leicht kollidierte. Der 23-jährige Fahrer bemerkte den Anstoß. Nach einer Wartezeit hinterließ er einen Zettel mit seiner Handynummer an der Windschutzscheibe des beschädigten Fahrzeuges und ging danach mit seiner Begleitung in die Innenstadt. Die Zeugin benachrichtigte die Polizei, die den Sachverhalt vor Ort aufnahm. Bei der Unfallaufnahme, eine Stunde später, kam dann der Unfallverursacher zu seinem Fahrzeug zurück und muss sich jetzt wegen Unfallflucht verantworten. Denn es ist nicht ausreichend einen Hinweiszettel mit Telefonnummer am Unfallort zu hinterlassen. Eine Meldung bei der Polizei ist immer erforderlich. Der geschädigte VW erlitt durch den Anstoß einen plat-ten Reifen, einen beschädigten Radkasten und Felge. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizeibericht auf circa 1000 Euro. pol