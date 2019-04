Unfallflucht am Mainufer

In einer Unfallflucht in Haßfurt ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Ein Autofahrer hatte am Nachmittag des Ostersamstag seinen VW Polo am Tränkberg abgestellt. Bei der Abholung am Ostermontag wies dasAuto vorne links tiefe Kratzer auf. Ebenso wurde die Stoßstange eingedrückt und das Scheinwerferglas war locker. Der Polo stand im vorderen Drittel in der Parkreihe direkt am Main. Der Schaden liegt bei rund 3000 Euro. red