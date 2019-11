Unfallflucht am Krankenhaus

Bereits am Freitag letzter Woche hat in Forchheim in der Zeit zwischen 7.35 und 12.40 Uhr ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz des Klinikums in der Krankenhausstraße einen Daimler-Benz Kombi am hinteren rechten Radlauf und im Bereich der Türen angefahren. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die notwendigen gesetzlichen Feststellungen zu treffen. Wer den Vorfall beobachten konnte, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon 09191/7090-0.