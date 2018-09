Unfallflucht am Kirchplatz Buckenhofen

Einen Schaden von circa 500 Euro hat ein bislang unbekannter Täter an einem roten Seat Ibiza eines 24-Jährigen am Samstagabend in der Zeit von 19.30 bis etwa 0 Uhr verursacht. Das Auto war am Kirchplatz in Buckenhofen abgestellt und wurde hinten rechts angefahren. Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich umgehend mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen.