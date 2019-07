Zeil am Main vor 13 Stunden

Unfallflucht am Kindergarten in Zeil

Zwischen Mittwoch, 8 Uhr, und Freitag, 8 Uhr fuhr ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug eine braune Kunststoffplatte an, welche an der Hausfassade des evangelischen Kindergartens in Zeil, Am Söh...