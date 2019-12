Eggolsheim vor 16 Stunden

Unfallflucht am Hirtentor

Die Polizei Forchheim hat Ermittlungen wegen einer Unfallflucht in Eggolsheim aufgenommen. Ein 44-Jähriger hatte am Dienstagmittag gegen 12.15 Uhr seinen Skoda auf dem Parkplatz des Supermarkts am Hir...