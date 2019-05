Unfallflucht am Henkersteg

Eine Unfallflucht hat sich am Dienstag in Neunkirchen am Brand ereignet. Am Mittag hatte ein 81-jähriger Mercedes-Fahrer auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Henkerstegstraße geparkt. Als er vom Einkaufen zurückkam, musste er feststellen, dass ein unbekannter Fahrzeugführer sein Auto im Bereich der Beifahrerseite angefahren hatte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Wer hierzu Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Forchheim, Telefon 09191/70900, in Verbindung zu setzen.