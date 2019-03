Unfallflucht am Gründelbach

Am Gründelbach in Forchheim ist Dienstagnacht zwischen 23 und 2.30 Uhr ein weißer Audi angefahren worden. Das Auto war am linken Fahrbahnrand geparkt. Ein bislang unbekannter Verursacher streifte den Audi im Vorbeifahren und beschädigte das Fahrzeug an den beiden rechten Türen. Der Verursacher verließ die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Forchheim in Verbindung zu setzen.