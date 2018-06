Unfallflucht am Friedhof

pol



Ein Unbekannter hat am Sonntagnachmittag im Zeitraum von 14.30 bis 14.55 Uhr einen Mercedes, der mittig am Parkplatz des alten Friedhofs in Herzogenaurach abgestellt war, an der linken hinteren Seite angefahren und beschädigt. Das geht aus dem Pressebericht der Polizeiinspektion Herzogenaurach hervor. Da der Verursacher keine Nachricht am Mercedes hinterlassen und den Unfall bei der Polizei nicht gemeldet hat, ermittelt diese nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Es werden Unfallzeugen gesucht. Diese sollen sich mit der Polizeiinspektion Herzogenaurach unter der Telefonnummer 09132/78090 in Verbindung setzen.