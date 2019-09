Bad Kissingen vor 15 Stunden

Unfallflucht: 200 Euro Schaden hinterlassen

In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmittag wurde in der Dahlienstraße in Winkels ein BMW an der vorderen Stoßstange angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich...