Stadtsteinach vor 15 Stunden

zeugenaufruf

Unfallfahrer wird gesucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß am Dienstagmorgen zwischen 7.15 und 8 Uhr in der Alten Pressecker Straße gegen ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug und flüchtete anschließend. Mehrere Zeugen...