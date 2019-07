In der Nacht auf Dienstag touchierte ein Pkw-Fahrer beim Ausparken mit seinem Mercedes ein in der Vierether Straße geparktes Motorrad. Der 50-jährige Fahrer entfernte sich zunächst, kam aber später wieder zur Örtlichkeit zurück. Bei der Kontrolle durch die verständigte Polizei stellte sich heraus, dass der Autofahrer alkoholisiert war. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher und ordneten eine Blutentnahme an. Einen Alkotest hatte der Mann verweigert. pol