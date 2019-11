Unfallfahrer sind auf und davon

Bereits am Donnerstag vergangener Woche ist gegen 13 Uhr der Außenspiegel eines in der Flughafenstraße geparkten Toyota RAV4 abgefahren worden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Auch in der Ziehrerstraße wurde in der Zeit von Montag bis Mittwoch ein geparkter VW Passat angefahren. Hier wurden von einem Unbekannten die Stoßstange und der Scheinwerfer vorne links beschädigt. Die Polizeiinspektion Herzogenaurach bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09132/78090 zu melden.