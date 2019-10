Unfallfahrer sind auf und davon

Zwei Unfallfluchten beschäftigen die Herzogenauracher Polizei. In der Zeit zwischen Sonntag, 20.30 Uhr, und Montag, 10 Uhr, wurde in Herzogenaurach ein blauer Opel Tigra angefahren. Dieser war in der Bamberger Straße ordnungsgemäß geparkt. Ein bis dato unbekanntes Fahrzeug touchierte den Opel an der Stoßstange hinten links. Auch in Niederndorf wurde am Montagmorgen ein im Holsteiner Weg geparkter Mitsubishi Outlander über die komplette linke Fahrzeugseite stark beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Laut einem unbeteiligten Zeugen handelt es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen weißen Kastenwagen mit grauem Planenaufbau. Der Fahrer dieses Wagens entfernte sich jedoch widerrechtlich von der Unfallstelle, ohne sich um seine gesetzlichen Pflichten zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Ermittlung der Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Herzogenaurach unter Telefon 09132/78090 zu melden. pol