Unfallfahrer in Theisenort gesucht

Am frühen Sonntagnachmittag fuhr ein bis jetzt unbekannter Fahrzeugführer in Theisenort mit seinem Kraftfahrzeug gegen eine Gartenmauer in der Kuno-Dietrich-Siedlung und flüchtete. Dabei stürzte die Mauer ein und es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 1000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher werden von der Polizeiinspektion Kronach unter der Telefonnummer 09261/5030 entgegengenommen.