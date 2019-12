Unfallfahrer hauen einfach ab

Kleinholz und ein herausgerissenes Schild blieben zurück, die Unfallverursacher aber kümmerten sich nicht um den angerichteten Schaden und brausten davon. Jetzt ermittelt die Haßfurter Polizei in beiden Fällen wegen Fahrerflucht.

Zwischen Freitag, 21 Uhr, und Samstag, 8 Uhr, fuhr in der Königsberger Straße in Goßmannsdorf ein Personenwagen gegen einen Holzzaun und riss dabei Bretter herunter. Wie die Haßfurter Polizei berichtet, fuhr der Fahrer daraufhin einfach davon, ohne den Unfall zu melden. Bislang gibt es keine Erkenntnisse zu dem flüchtigen Fahrzeug. Gleiches gilt für einen Fahrzeugführer, der auf dem Weg von Kreuzthal zur B 303 offenkundig von der Straße abkam und gegen ein Verkehrszeichen prallte. Das Schild wurde aus seiner Verankerung gerissen. Der Schaden wurde am Samstag, gegen 8.30 Uhr, festgestellt. Hinweise auf die Unfallverursacher erbittet die Polizei in Haßfurt, Ruf 09521/9720. red