Unfallfahrer hat Diebesgut im Auto

Ein 61-Jähriger aus dem Landkreis Bayreuth fuhr am Donnerstagabend mit seinem Fiat beim Verlassen der Autobahn 9 an der Ausfahrt Gefrees auf den vorausfahrenden Toyota einer 52-jährigen Bayreutherin auf. Dabei entstand ein Schaden von 8000 Euro. Beim Eintreffen der Streife torkelte der Verursacher mit einer deutlichen Alkoholfahne auf die Beamten zu. Ein Test ergab einen Wert von über zwei Promille. Eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins waren die Folgen. Bei der Unfallaufnahme fanden die Polizisten im Fiat des 61-Jährigen eine Geldbörse, die wenige Stunden vorher bei einem Fest in einer Gaststätte in Thurnau entwendet worden war. Die Ermittlungen zum Diebstahl dauern an. Wegen des Unfalles wird der Mann angezeigt.