Unfallfahrer flüchtete und verlor Kennzeichen

Am Dienstagmittag vergaß ein Kurierfahrer vermutlich beim Aussteigen die Handbremse anzuziehen, so dass sein Fahrzeug in einen Gartenzaun rollte. Ohne sich um den Schaden zu kümmern und seine Personalien zu hinterlassen, fuhr er weiter. An der Unfallstelle verlor er aber sein Kennzeichen, dadurch konnte er schnell ermittelt werden. pol