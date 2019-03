Unfallbeteiligter in Hallstadt gesucht

Zu einem Unfall ist es am Freitag, gegen 13.15 Uhr, in Hallstadt gekommen. Dort missachtete der Fahrer eines weißen BMW in der Michelinstraße die Vorfahrt: Aus dem Parkplatz am Market kommend übersah der bislang unbekannte Fahrzeugführer einen von rechts kommenden Peugeot. Der Fahrer des Peugeots musste nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und stieß dabei mit dem rechten Vorderrad gegen den Bordstein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Unfallzeugen oder der Unfallbeteiligte selbst können sich bei der Inspektion Bamberg-Land unter 0951/9129310 melden.