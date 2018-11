Unfallbeteiligter entfernte sich

Am Freitagnachmittag gegen 16.45 Uhr befuhr ein weißer VW Polo in Friesen die Straße "Am Plan". Als der Polo die Engstelle passierte, kam ihm dort ein anderer Pkw entgegen, welcher ursprünglich wartepflichtig gewesen wäre. Um einen Zusammenstoß auszuweichen, lenkte die Fahrerin des Polos nach rechts. Dabei touchierte sie eine Treppe und beschädigte sich die Frontpartie. Der andere Personenwagen setzte seine Fahrt in Richtung Rosslach fort. Hinweise auf den anderen Pkw erbittet die Polizeiinspektion Kronach unter der Telefonnummer 09261/503-0. pol