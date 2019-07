Unfallbeteiligte Radfahrerin gesucht

Ein 73-Jähriger wollte am Montag gegen 10 Uhr mit seinem blauen Ford Fiesta aus der Waschanlage in der Weismainer Straße in den laufenden Verkehr einfahren. Hier sah er von rechts eine Fahrrad-Fahrerin ankommen und wollte diese vorbeifahren lassen. Da die Radlerin unaufmerksam war, touchierte sie den wartenden Ford und stürzte. Sie zog sich leichte Verletzungen zu, gab aber gegenüber dem Autofahrer weder ihre Personalien an noch nahm sie angebotene Hilfe an. Sie äußerte lediglich, dass sie es eilig habe und fuhr davon. Am Ford entstand am Kotflügel ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Bei der Unfallverursacherin handelt es sich um eine rund 50 Jahre alte Frau, die mit einem E-Bike unterwegs war. Die Polizei bittet die Radlerin, sich unter 09571/9520-0 zu melden.