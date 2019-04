Unfall vor der Arztpraxis

Trotz gesundheitlicher Probleme fuhr am Dienstag ein 69-jähriger Mann mit seinem Pkw zum Arzt, um sich dort untersuchen zu lassen. Zeugen fiel der Fahrer bereits aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. Beim Abbiegen vor der Praxis stieß er gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, begab er sich in die Arztpraxis. Der Rentner muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Nach der Untersuchung wurde er zur weiteren Behandlung von Angehörigen ins Klinikum gebracht. red