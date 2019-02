Unfall verursacht und weitergefahren

Gesamtsachschaden in Höhe von 1000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag. Eine 83-jährige Frau stieß gegen 15 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes beim Rückwärtsausparken mit ihrem Fiat gegen einen wartenden Daimler Vito. Der im Mercedes sitzende Beifahrer rannte ihr hinterher, ,hielt sie an der Ausfahrt an und konnte sie mit dem Unfall konfrontieren. Doch die Unfallverursacherin fuhr laut Polizeibericht unbeirrt weiter, ohne sich um den Verkehrsunfall zu kümmern. Sie muss sich nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten. pol