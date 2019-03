Unfall verursacht und nicht gemeldet

Am Montagabend, gegen 18 Uhr, kam es in der Prinzregentenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein VW- Fahrer rangierte mit seinem Pkw rückwärts und touchierte dabei den dort aufgestellten Fahrradständer. Sowohl Pkw als auch Fährradständer wurden dabei beschädigt. Der Fahrer stieg aus und begutachtete den Schaden. Obwohl dieser sogar von anwesenden Personen angesprochen wurde, stieg er wieder in sein Fahrzeug und fuhr weg. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei, Tel.: 0971/714 90, zu melden. pol