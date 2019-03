Unfall verursacht und geflüchtet

Am Mittwoch wurde in der Zeit zwischen 10.45 und 14.50 Uhr ein Pkw der Marke Toyota Yaris auf dem Parkplatz der Marbach-Apotheke von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren. Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden von circa 1000 Euro zu kümmern. Zeugen, die etwas in dem Zeitraum beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol