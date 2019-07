Unfall und Platzverweis auf Baumarktparkplatz

Eine Unfallflucht ist am Mittwoch in Forchheim eskaliert. Am Nachmittag fuhr ein 63-jähriger Audi-Fahrer auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Äußeren Nürnberger Straße. Auf Höhe des Haupteingangs blieb ein vor ihm fahrender 19-jähriger Mercedes-Fahrer plötzlich stehen und legte unvermittelt den Rückwärtsgang ein. In der Folge stieß er mit seinem Fahrzeugheck gegen den Audi. Statt sich um den entstandenen Schaden von 4060 Euro zu kümmern, verließ er den Parkplatz. Er konnte dort noch aufgehalten werden. Während der anschließenden Unfallaufnahme musste die Polizei Forchheim einem Angehörigen des Unfallverursachers ein Platzverweis aussprechen. Diesem kam der Verwandte nur widerwillig nach und beleidigte schlussendlich die eingesetzten Polizeibeamten mit massiven Schimpfworten.