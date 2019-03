Unfall und geflüchtet

Ein blauer Skoda wurde am Dienstag zwischen 10.40 und 11 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Horlachenstraße angefahren, wobei ein Schaden von rund 300 Euro entstand. Als die 56-jährige Fahrerin wieder zurückkam, entdeckte sie an der Windschutzscheibe einen Zettel, auf dem ein Zeuge das Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs notiert hatte. Diesbezüglich werden Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht eingeleitet. pol