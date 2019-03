Unfall trotz guter Übersicht

Zwei Frauen kamen sich mit ihren Autos am Donnerstagmittag ins Gehege. Wie die Polizeiinspektion Neustadt mitteilt, war eine 27-jährige Frau mit ihrem Audi A 4 auf der Kreisstraße CO 11 von Neustadt in Richtung Sonnefeld unterwegs. Zur gleichen Zeit befuhr eine 36-jährige Frau die Ortsverbindungsstraße von Wellmersdorf in Richtung Haarbrücken mit ihrem Ford Focus. An der übersichtlichen Kreuzung der beiden Straßen übersah die Ford-Fahrerin den aus ihrer Sicht von rechts kommenden Audi. Sie missachtete dessen Vorfahrt und wollte die CO 11 in Richtung Haarbrücken überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Der Audi schleuderte nach dem Aufprall circa 50 Meter weit in ein angrenzendes Feld.

Die Audi-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Zudem entstand ein Sachschaden von mindestens 13 000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. red