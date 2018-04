Unfall: Rothaariger BMW-Fahrer flüchtet

Eine Unfallflucht ereignete sich am Dienstagnachmittag in der Hofheimer Straße in Haßfurt. Eine 27-jährige VW-Polo-Fahrerin fuhr hier gegen 15 Uhr stadteinwärts. Ein BMW-Fahrer, der aus der Straße "Obere Nassach" in die Hofheimer Straße abbog, missachtete die Vorfahrt der Polo-Fahrerin und streifte deren Fahrzeug. Am Polo entstand ein Schaden von etwa 200 Euro. Der unbekannte BMW-Fahrer, ungefähr 40 bis 50 Jahre alt, mit Kurzhaarschnitt, rötlichen Haaren und Brille, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem gesuchten Fahrzeug handelte es sich um einen schwarzen BMW, der auf der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt sein müsste. Um Zeugenhinweise bittet die Polizei in Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/9270.